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Украина направила России ноту протеста из-за визита политиков с РФ в оккупированный Крыму

Киев • УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и направило ноту протеста в связи с визитом делегации Государственной Думы Федерального собрания РФ к временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.

Украина направила России ноту протеста из-за визита политиков с РФ в оккупированный Крыму

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом делегации Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с ее председателем Вячеславом Володиным, а также некоторых членов правительства Российской Федерации, который начался 15 марта 2019 года, к временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина рассматривает этот и другие подобные "визиты" руководства Российской Федерации как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления - "циничными и откровенно провокационными".

"Именно разрушительная и безответственная политика российской оккупационной власти в течение пяти лет оккупации привела к существенному обострению экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на полуострове", - подчеркнули в министерстве.

Так, посещение российскими должностными лицами временно оккупированной Автономной Республики Крым является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета Украины, международного права, Устава ООН, ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательств РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация, отметили в МИД.

"Министерство иностранных дел Украины в очередной раз заявляет, что вся ответственность за эти и другие международно-противоправные деяния возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права. Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста", - отметили в заявлении.

Напомним, руководство Госдумы РФ прибыло в оккупированный Крым для участия в мероприятиях, которые там устраивают по поводу пятой годовщины аннексии Россией полуострова.

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