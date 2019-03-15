Политики из РФ прибыли в оккупированный Крым для празднования годовщины аннексии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Руководство Госдумы РФ прибыло в оккупированный Крым для участия в мероприятиях, которые там устраивают по поводу пятой годовщины аннексии Россией полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
"15 марта в Симферополе состоится совместное заседание Совета ГД и "государственного совета" Крыма, а затем в Севастополе пройдет совместное заседание Совета Государственной Думы и "законодательного собрания" Севастополя. В Крыму депутаты Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным примут участие в праздничных митингах и шествиях, встретятся с жителями", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера на территорию полуострова прибыла делегация из Франции.