Політики з РФ прибули в окупований Крим для святкування річниці анексії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Керівництво Держдуми РФ прибуло в окупований Крим для участі в заходах, які там влаштовують з приводу п'ятої річниці анексії Росією півострова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу нижньої палати парламенту.
"15 березня в Сімферополі відбудеться спільне засідання Ради ДД і "державної ради" Криму, а потім в Севастополі пройде спільне засідання Ради Державної Думи і "законодавчих зборів" Севастополя. У Криму депутати Державної Думи на чолі з головою В'ячеславом Володіним візьмуть участь в святкових мітингах і ходах, зустрінуться з жителями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора на територію півострова прибула делегація з Франції.