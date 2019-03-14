Французские политики прибыли в оккупированный Крым

"...встретил в аэропорту Симферополя делегацию из Франции, в количестве 12 человек. Возглавляет ее Тьерри Мариани, с ними прибыл и глава комитета госдумы по международным делам Леонид Слуцкий", - сказал один из представителей оккупационных властей Алексей Черняк.

Ранее Слуцкий сообщал, что делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву. Их визит продлится до 16 марта.

В состав делегации, как отмечается, входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты национального собрания, представители муниципальной власти, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа.

Указано, что Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на полуострове после аннексии - в 2015 и 2016 годах.

Напомним, Франция не признает аннексию Крыма Россией, и считает, что поездки или заявления, к которым не причастна французская власть, не должны ставить под сомнение эту позицию.