Французькі політики прибули в окупований Крим

КИЇВ. 14 березня. УНН. Делегація з Франції у складі 12 осіб прибула ввечері у середу в окупований Крим для участі в заходах, які там влаштовують з приводу п'ятих роковин анексії Росією півострова. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.