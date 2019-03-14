Французькі політики прибули в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Делегація з Франції у складі 12 осіб прибула ввечері у середу в окупований Крим для участі в заходах, які там влаштовують з приводу п'ятих роковин анексії Росією півострова. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"...зустрів в аеропорту Сімферополя делегацію з Франції, в кількості 12 осіб. Очолює її Тьєрі Маріані, з ними прибув і глава комітету держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький", - сказав один з представників окупаційної влади Олексій Черняк.
Раніше Слуцький повідомляв, що делегація французьких політиків на чолі з президентом асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані прибула в Москву. Їх візит триватиме до 16 березня.
До складу делегації, як зазначається, входять почесні члени парламенту Франції, колишні і діючі депутати національних зборів, представники муніципальної влади, у тому числі мери міст Брієн-ле-Шато і Бігуглія.
Вказано, що Маріані вже двічі очолював делегації політиків Франції, які побували на півострові після анексії - у 2015 і 2016 роках.
Нагадаємо, Франція не визнає анексію Криму Росією, і вважає, що поїздки чи заяви, до яких не причетна французька влада, не мають ставити під сумнів цю позицію.