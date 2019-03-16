Окупаційна влада Криму почне "оцінку збитків" від знаходження півострова в складі України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Спільна робоча група Держдуми РФ і так званої “Держради Криму” почне підраховувати збитки від перебування півострова в складі України протягом найближчого місяця, після того як буде вироблено механізм таких підрахунків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Таку заяву перед журналістами 16 березня зробив глава російської окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
“Ми домовилися з В’ячеславом Вікторовичем (Володіним), що на рівні Держдуми і парламенту Криму буде створено робочу групу із залученням юристів-міжнародників, фахівців у таких справах. Після того як механізм вивчимо, я думаю це дуже швидко буде, протягом одного місяця буквально приступимо до підрахунку збитку. Практики такої ще не було, потрібно правильно все оцінити”, — заявив Аксьонов.
Нагадаємо, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Росія повинна порахувати економічні втрати Криму під час його перебування у складі України. За його словами, РФ повинна вимагати від України компенсації, передає УНН з посиланням на прес-службу Держдуми РФ.
“Через наші європейські парламентські структури ми з вами зобов’яжемо Україну компенсувати те, що втратив Крим за ці 25 років”, — цитує прес-служба Володіна.