Окупаційна влада Криму почне "оцінку збитків" від знаходження півострова в складі України

КИЇВ. 17 березня. УНН. Спільна робоча група Держдуми РФ і так званої “Держради Криму” почне підраховувати збитки від перебування півострова в складі України протягом найближчого місяця, після того як буде вироблено механізм таких підрахунків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.