У РФ хочуть зобов'язати Україну виплатити "компенсацію за Крим"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія повинна порахувати економічні втрати Криму під час його перебування у складі України. За його словами, РФ повинна вимагати від України компенсації, передає УНН з посиланням на прес-службу Держдуми РФ.
"Через наші європейські парламентські структури ми з вами зобов'яжемо Україну компенсувати те, що втратив Крим за ці 25 років", - цитує прес-служба Володіна.
Нагадаємо, сьогодні керівництво Держдуми РФ прибуло в окупований Крим для участі в заходах, які там влаштовують з приводу п'ятої річниці анексії Росією півострова.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні на територію півострова прибула делегація з Франції.