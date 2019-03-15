В РФ хотят обязать Украину выплатить "компенсацию за Крым"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия должна посчитать экономические потери Крыма во время его нахождения в составе Украины. По его словам, РФ должна потребовать от Украины компенсации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.
"Через наши европейские парламентские структуры мы с вами обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет",- цитирует пресс-служба Володина.
Напомним, сегодня руководство Госдумы РФ прибыло в оккупированный Крым для участия в мероприятиях, которые там устраивают по поводу пятой годовщины аннексии Россией полуострова.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе на территорию полуострова прибыла делегация из Франции.