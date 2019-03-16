Оккупационные власти Крыма начнут "оценку ущерба" от нахождения полуострова в составе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Совместная рабочая группа Госдумы РФ и так называемого “Госсовета Крыма” начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Такое заявление перед журналистами 16 марта сделал глава российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.
“Мы договорились с Вячеславом Викторовичем (Володиным), что на уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов по таким делам. После того как механизм изучим, я думаю это очень быстро будет, в течение одного месяца буквально приступим к подсчету ущерба. Практики такой еще не было, нужно правильно все оценить”, — заявил Аксенов.
Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия должна посчитать экономические потери Крыма во время его нахождения в составе Украины. По его словам, РФ должна потребовать от Украины компенсации.
“Через наши европейские парламентские структуры мы с вами обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет”, — цитирует пресс-служба Володина.