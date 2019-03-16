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Оккупационные власти Крыма начнут "оценку ущерба" от нахождения полуострова в составе Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Совместная рабочая группа Госдумы РФ и так называемого “Госсовета Крыма” начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Оккупационные власти Крыма начнут "оценку ущерба" от нахождения полуострова в составе Украины

Такое заявление перед журналистами 16 марта сделал глава российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

“Мы договорились с Вячеславом Викторовичем (Володиным), что на уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов по таким делам. После того как механизм изучим, я думаю это очень быстро будет, в течение одного месяца буквально приступим к подсчету ущерба. Практики такой еще не было, нужно правильно все оценить”, — заявил Аксенов.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия должна посчитать экономические потери Крыма во время его нахождения в составе Украины. По его словам, РФ должна потребовать от Украины компенсации.

“Через наши европейские парламентские структуры мы с вами обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет”, — цитирует пресс-служба Володина.

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