Путін завтра відвідає окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Завтра, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідає окупований Крим. Про це йдеться на сайті глави РФ, передає УНН.
За інформацією відомства, Володимира Путіна візьме участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС, а в режимі відеоконференції — Таврійської ТЕС і підстанції “Порт” в Тамані.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму почне “оцінку збитків” від знаходження півострова в складі України.
Раніше УНН повідомляв, Україна направила Росії ноту протесту через візит політиків з РФ до окупованого Криму.