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путин едет в беларусь: встретится з лукашенко 19 декабря в минске

путин едет в беларусь: встретится з лукашенко 19 декабря в минске

Киев • УНН

 • 1354712 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко встретятся 19 декабря в минске. Они обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции, сообщает пресс-служба беларусского лидера, пишет УНН.

Цитата

"Дворец Независимости в минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне", - говориться в сообщении.

Как указано, лукашенко проведет переговоры с "путиным, который посетит беларусь с рабочим визитом".

Детали

Сообщается, что переговоры стартуют с разговора в широком составе, потом - в формате один на один.

Также сообщается, что лукашенко и путин обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение, сотрудничество в энергетической сфере и "уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы".

Дополнение

13 декабря лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.

По данным ISW, россия толкает лукашенко на войну против Украины, чтобы усилить контроль над беларусью.

Разведка министерства обороны Великобритании сообщала, что сейчас белорусские войска и российские подразделения, размещенные в беларуси, не способны осуществить успешное наступление на север Украины.

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