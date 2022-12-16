путин едет в беларусь: встретится з лукашенко 19 декабря в минске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко встретятся 19 декабря в минске. Они обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции, сообщает пресс-служба беларусского лидера, пишет УНН.
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"Дворец Независимости в минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне", - говориться в сообщении.
Как указано, лукашенко проведет переговоры с "путиным, который посетит беларусь с рабочим визитом".
Детали
Сообщается, что переговоры стартуют с разговора в широком составе, потом - в формате один на один.
Также сообщается, что лукашенко и путин обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение, сотрудничество в энергетической сфере и "уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы".
Дополнение
13 декабря лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.
По данным ISW, россия толкает лукашенко на войну против Украины, чтобы усилить контроль над беларусью.
Разведка министерства обороны Великобритании сообщала, что сейчас белорусские войска и российские подразделения, размещенные в беларуси, не способны осуществить успешное наступление на север Украины.