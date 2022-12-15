Проверка боеготовности армии беларуси: британская разведка оценила вероятность наступления
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сейчас белорусские войска и российские подразделения, размещенные в беларуси, не способны осуществить успешное наступление на север Украины. Об этом в твиттере сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.
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Разведчики напомнили, что 13 декабря беларусь провела внеочередную проверку боеготовности своей армии.
Как отметили, учения проходили на северо-западе страны, вдали от украинской границы. Кроме того, недавно россия перебросила в беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов, добавили в разведке.
"беларусь способствовала наступлению россии на Киев с 24 февраля 2022 года. Однако сейчас вряд ли белорусские войска и российские подразделения, которые проводят учения, имеют силу, способную осуществить успешное наступление на север Украины", – говорится в сообщении.
Добавим
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Силы обороны Украины следят за внезапной проверкой боевой готовности белорусской армии. По состоянию на 13 декабря ситуация на границе с беларусью не изменилась.