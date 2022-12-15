Перевірка боєготовності армії білорусі: британська розвідка оцінила ймовірність наступу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Наразі білоруські війська і російські підрозділи, розміщені в білорусі, не здатні здійснити успішний наступ на північ України. Про це у твітері повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Розвідники нагадали, що 13 грудня білорусь провела позачергову перевірку боєготовності своєї армії.
Як зазначили, навчання відбувалися на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно росія перекинула до білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів, додали у розвідці.
"білорусь сприяла у наступі росії на Київ з 24 лютого 2022 року. Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, мають силу, здатну здійснити успішний наступ на північ України", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що Сили оборони України стежать за раптовою перевіркою бойової готовності білоруської армії. Станом на 13 грудня ситуація на кордоні з білоруссю не змінилася.