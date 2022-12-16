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путін їде до білорусі: зустрінеться з лукашенком 19 грудня у мінську

путін їде до білорусі: зустрінеться з лукашенком 19 грудня у мінську

Київ • УНН

 • 1354713 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін і самопроголошений правитель білорусі олександр лукашенко зустрінуться 19 грудня в мінську. Вони обговорять весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції, повідомляє пресслужба білоруського лідера, пише УНН.

Цитата

"Палац Незалежності у мінську 19 грудня стане майданчиком білорусько-російських переговорів на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, лукашенко проведе переговори з "путіним, який відвідає білорусь із робочим візитом".

Деталі

Повідомляється, що переговори стартують з розмови в широкому складі, потім - у форматі віч-на-віч.

Також повідомляється, що лукашенко та путін обговорять питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення, співпрацю в енергетичній сфері та "приділять пріоритетну увагу питанням безпеки, обміняться думками про ситуацію в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають".

Доповнення

13 грудня лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.

За даними ISW, росія штовхає лукашенка на війну проти України, щоб посилити контроль над білоруссю.

Розвідка міністерства оборони Великоъ Британії повідомляла, що зараз білоруські війська та російські підрозділи, розміщені в білорусі, не здатні здійснити успішний наступ на північ України.

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