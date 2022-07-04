путин отказался поздравлять Байдена с Днем независимости США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. президент россии владимир путин отказался поздравлять американского президента Джо Байдена с Днем независимости США. По словам пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, это связано с «кульминацией недружественной политики Вашингтона». Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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«Нет, в этом году не отправим поздравительную телеграмму. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики по отношению к нашей стране со стороны США. В этих условиях вряд ли можно считать целесообразным отправление поздравительного послания», - заявил представитель кремля.
Детали
В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Twitter поздравил США с праздником и поблагодарил за помощь в военном противостоянии с рф.
«Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости», - написал президент.
Дополнение
США вводят санкции против почти сотен объектов военной машины путина, относительно нефти, а также недавно объявило о запрете импорта российского золота.
МИД рф сообщил о запрете въезда в россию жене и дочери президента США Джилл и Эшли Байден. В расширенный на 25 человек список также вошли сенаторы, чиновники и сотрудники ведущих американских университетов, в частности профессор Стэндфордского университета, философ Фрэнсис Фукуяма.