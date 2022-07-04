путін відмовився вітати Байдена з Днем незалежності США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. президент рф володимир путін відмовився вітати американського президента Джо Байдена з Днем незалежності США. За словами прессекретаря кремля дмитра пєскова, це пов'язано з «кульмінацією недружньої політики Вашингтона». Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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«Ні, цього року не відправимо вітальну телеграму. Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку США. У цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне відправлення вітального послання», - заявив представник кремля.
Деталі
Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський на сторінці у Twitter привітав США зі святом та подякував за допомогу у військовому протистоянні з рф.
«Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу США миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності», - написав президент.
Доповнення
США запроваджують санкції проти сотень об'єктів військової машини путіна, щодо нафти, а також нещодавно оголосило про заборону імпорту російського золота.
МЗС рф повідомило про заборону в'їзду до росії дружині та дочці президента США Джілл та Ешлі Байден.