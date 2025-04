Ціную допомогу в захисті спільних цінностей: Зеленський привітав США з Днем незалежності

Цитата

"Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу США миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", – написав Зеленський.

Happy Independence Day to the people of and @POTUS! I wish the friendly people of peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну ІІІ за рішення постачати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS.