Ціную допомогу в захисті спільних цінностей: Зеленський привітав США з Днем незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності та подякував за допомогу у військовому протистоянні з рф. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
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"Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу США миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", – написав Зеленський.
Happy Independence Day to the people of and @POTUS! I wish the friendly people of peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну ІІІ за рішення постачати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS.