Ценю помощь в защите общих ценностей: Зеленский поздравил США с Днем независимости

Цитата

"Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости", – написал Зеленский.

Happy Independence Day to the people of and @POTUS! I wish the friendly people of peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина ІІІ за решение поставлять Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS.