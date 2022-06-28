росія заборонила в'їзд дружині та дочці Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. МЗС рф повідомило про заборону в'їзду до росії дружині та дочці президента США Джілл та Ешлі Байден, пише УНН.
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До розширеного на 25 осіб списку також увійшли сенатори, чиновники та співробітники провідних американських університетів, зокрема професор Стендфордського університету, філософ Френсіс Фукуяма. У березні була опублікована його стаття Preparing for Defeat, де автор передбачав повну поразку росії у війні, відзначає російська служба BBC.
У "стоп-лист" потрапили й учасники так званої групи "Макфол-Єрмак", яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій", йдеться у заяві МЗС рф.
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росія заборонила в'їзд самому Байдену, його віце-президенту Камалі Гарріс, Цукербергу, вищому керівництву Євросоюзу, прем'єр-міністру Канади Трюдо та ін.