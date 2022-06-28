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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25189 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росія заборонила в'їзд дружині та дочці Байдена

росія заборонила в'їзд дружині та дочці Байдена

Київ • УНН

 • 103175 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. МЗС рф повідомило про заборону в'їзду до росії дружині та дочці президента США Джілл та Ешлі Байден, пише УНН.

Доповнення

До розширеного на 25 осіб списку також увійшли сенатори, чиновники та співробітники провідних американських університетів, зокрема професор Стендфордського університету, філософ Френсіс Фукуяма. У березні була опублікована його стаття Preparing for Defeat, де автор передбачав повну поразку росії у війні, відзначає російська служба BBC.

У "стоп-лист" потрапили й учасники так званої групи "Макфол-Єрмак", яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій", йдеться у заяві МЗС рф.

Раніше

росія заборонила в'їзд самому Байдену, його віце-президенту Камалі Гарріс, Цукербергу, вищому керівництву Євросоюзу, прем'єр-міністру Канади Трюдо та ін.

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