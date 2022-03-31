росія заборонила в'їзд вищому керівництву Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Росія вводить заборону на в'їзд в країну вищому керівництву Європейського Союзу у відповідь на санкції, введені після нападу рф на Україну. Про це сказано в заяві російського МЗС у четвер, пише УНН.
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"У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу, відповідно до базового для міжнародного права принципом взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу і євроструктур, яким відповідно до Федерального закону "Про порядок виїзду з російської федерації і в'їзду в російську федерацію" від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ заборонений в'їзд на територію нашої країни", - сказано в заяві МЗС.
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Повідомляється, що обмеження поширені на вище керівництво Європейського Союзу "в т.ч. низки єврокомісарів і начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику".
"У відповідний російський "чорний список" внесені також високопоставлені посадові особи, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ", - заявили у відомстві.
За даними МЗС, відповідна вербальна нота, що інформує про даний крок, була передана в Представництво ЄС в Москві.
Нагадаємо
Європейський Союз і партнери продовжуватимуть застосовувати санкції проти Росії за її агресію проти України. На сьогодні проти рф за агресію проти України діє вже чотири пакети санкцій, п'ятий - на підході.