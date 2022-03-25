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ЕС продолжит накладывать санкции на россию, закрывая лазейки для их обхода - Мишель

Киев • УНН

 • 103188 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Европейский Союз и партнеры будут продолжать применять санкции против россии за ее агрессию против Украины, а также укреплять усилия по закрытию лазеек, которые используются для обхода санкций. Об этом написал президент Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter накануне второго дня заседания Евросовета, пишет УНН.

ЕС продолжит накладывать санкции на россию, закрывая лазейки для их обхода - Мишель

Цитата

"Мы будем продолжать применять санкции. И мы будем укреплять наши усилия по закрытию лазеек, используемых для обхода санкций. Это означает дипломатическое взаимодействие с третьими странами, прямо или косвенно предлагающее лазейки", - написал Мишель.

Детали

Он напомнил, что накануне состоялась встреча по ситуации в Украине, на которой Евросовет подтвердил "непоколебимое европейское единство" вместе с союзниками и партнерами.

"Я предложил создать фонд поддержки Украины. Европейский совет сделал шаг вперед в этом направлении", - добавил он.

Дополнение

По итогам вчерашнего заседания Европейский совет пришел к десяти выводам относительно российской военной агрессии против Украины. В частности:

  • Агрессивная война россии против Украины грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения. Ответственные лица и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.
  • Европейский совет призывает россию гарантировать безопасный проход гражданских лиц, находящихся во всех зонах военных действий, в пункт назначения на свой выбор, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры.
  • Европейский совет требует, чтобы россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику с территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах международно признанных границ.
  • Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС. Любые попытки обойти санкции или помочь россии другими средствами должны прекратиться.
  • Европейский совет отдает должное всем гражданам, организациям и правительствам во всей Европе, которые помогают беженцам с Украины.
  • Европейский совет признает все усилия, уже предпринятые для приема беженцев, которые спасаются от войны в Украине, и призывает все государства-члены активизировать свои усилия и предлагает Еврокомиссии осуществить любые необходимые инициативы для содействия таким усилиям.
  • Европейский Союз предан обеспечению непрерывных и бесперебойных потоков электроэнергии и газа в Украину. Безопасность украинских ядерных объектов должна быть обеспечена, в том числе при поддержке Международного агентства по атомной энергии.
  • Европейский Союз предан оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей и, как только российское давление прекратится, восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать Целевой фонд солидарности Украины и приглашает международных партнеров принять участие и призывает к безотлагательному началу подготовки.
  • Европейский совет призывает своевременно организовать международную конференцию для привлечения финансирования в рамках Целевого фонда солидарности Украины.
  • Европейский Совет подтверждает свою преданность поддержке Республики Молдова и ее народа.

Дополнение

Накануне США ввели новые санкции против 328 депутатов госдумы россии, 48 российских предприятий, связанных с оборонным сектором россии, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а также ограничили операции с золотом при взаимодействии с центральным банком россии. В ЕС также работают над очередным пакетом санкций.

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