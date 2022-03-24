США нанесли новый санкционный удар по рф: в перечне госдума, оборонка и операции с золотом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. США ввели новые санкции против 328 депутатов госдумы россии, 48 российских предприятий, связанных с оборонным сектором рф, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а также ограничили операции с золотом при взаимодействии с центральным банком рф, сообщает УНН со ссылкой на заявление Минфина США.
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В новый санкционный список США вошли "десятки российских оборонных компаний, 328 депутатов государственной думы рф и глава крупнейшей российской финансовой организации". "Это действие согласуется с аналогичными действиями, принятыми ЕС, Соединенным Королевством и Канадой, и отражает единство, направленное на то, чтобы привлечь путина к ответственности за войну по своему выбору", - указали в ведомстве.
Детали
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит в санкционный список несколько компаний, входящих в оборонно-промышленный сектор россии и производят оружие, которое использовалось рф в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины. Сегодняшние санкции, как указано, основываются на тех, которые Минфин США наложил ранее.
"Сегодняшние действия, которые лишили 48 компаний западных технологических и финансовых ресурсов, повлияют на оборонно-промышленную базу россии и ее цепочку поставок", - указали в казначействе США.
Депутаты российской думы, как отмечается, поддержали усилия кремля по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе через признание "самопровозглашенной независимости районов восточной Украины, контролируемых марионетками россии, известных как так называемые "ДНР" и "ЛНР". Указано, что в дополнение к 328 членам госдумы сегодня OFAC также санкционирует саму государственную думу как юридическое лицо.
Также сообщается, что санкции нацелены и на Германа Грефа, главу "Сбербанка" и близкого соратника путина.
Казначейство США также выпустило новое руководство по операциям с центральным банком российской федерации с использованием золота.
Ранее
СМИ сообщали, что группа сенаторов сотрудничает с министерством финансов США, чтобы попытаться заблокировать золотые резервы рф на сумму примерно в 132 миллиарда долларов после ее вторжения в Украину.