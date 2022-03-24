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США завдали нового санкційного удару по рф: у переліку держдума, оборонка та операції з золотом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. США ввели нові санкції проти 328 депутатів держдуми росії, 48 російських підприємств, пов'язаних з оборонним сектором рф, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а також обмежили операції із золотом при взаємодії із центральним банком рф, повідомляє УНН з посиланням на заяву Мінфіну США.

США завдали нового санкційного удару по рф: у переліку держдума, оборонка та операції з золотом

Цитата

У новий санкційний список США увійшли "десятки російських оборонних компаній, 328 депутатів державної думи рф та голова найбільшої російської фінансової установи". "Ця дія узгоджується з аналогічними діями, вжитими ЄС, Сполученим Королівством і Канадою, і відображає єдність, спрямовану на те, щоб притягти путіна до відповідальності за війну за своїм вибором", - вказали у відомстві.

Деталі

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) вносить до санкційного списку кілька компаній, що входять до оборонно-промислового сектору росії та виробляють зброю, яка використовувалася рф у нападах на населення, інфраструктуру та територію України. Сьогоднішні санкції, як вказано, ґрунтуються на тих, які Мінфін США наклав раніше.

"Сьогоднішні дії, що позбавили 48 компаній західних технологічних і фінансових ресурсів, вплинуть на оборонно-промислову базу росії та її ланцюжок поставок", - вказали у казначействі США.

Депутати російської думи, як зазначається, підтримали зусилля кремля щодо порушення суверенітету та територіальної цілісності України, у тому числі через визнання "самопроголошеної незалежності районів східної України, контрольованих маріонетками росії, відомих як так звані "ДНР" та "ЛНР". Вказано, що на додаток до 328 членів держдуми сьогодні OFAC також санкційонує саму державну думу як юридичну особу.

Також повідомляється, що санкції націлені і на Германа Грефа, очільника "Сбербанку" та близького соратника путіна.

Казначейство США також випустило нове керівництво з операцій із центральним банком російської федерації з використанням золота.

Раніше

ЗМІ повідомляли, що група сенаторів співпрацює з міністерством фінансів США, щоб спробувати заблокувати золоті резерви рф на суму приблизно 132 мільярди доларів після її вторгнення в Україну.

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