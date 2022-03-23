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США планують заблокувати 132 млрд дол. золотого резерву росії - Axios

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен обговорить законопроект про введення санкцій проти осіб, які беруть участь в операціях із золотом із запасів центробанку росії на 132 млрд доларів, повідомив портал Axios, пише УНН.

США планують заблокувати 132 млрд дол. золотого резерву росії - Axios

Цитата

"Двопартійна група сенаторів співпрацює з міністерством фінансів, щоб спробувати заблокувати золоті резерви рф на суму приблизно 132 мільярди доларів після її вторгнення в Україну", - пише видання.

Деталі

Міністр фінансів США Джанет Єллен зустрінеться цього тижня з сенаторами Ангусом Кінгом, Джоном Корніном, Біллом Гагерті і Меггі Гассан, щоб обговорити відповідні законодавчі ініціатив, повідомили Axios знайомі з планами люди.

Представники Конгресу, як вказано, співпрацювали з Мінфіном США у вихідні, щоб внести деякі технічні зміни до відповідного законопроекту. "Міністр Єллен регулярно зустрічається з членами Конгресу для обговорення законодавства. Крім того, співробітники казначейства часто надають технічну допомогу щодо законопроектів про санкції", - зазначив щодо цього прессекретар Мінфіну США.

"Законодавство застосовуватиме вторинні санкції до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції з золотом або транспортують золото з активів центрального банку росії. Їм також загрожують санкції, якщо вони продаватимуть золото в росії фізично або в електронному вигляді", - відзначає видання.

Кінг заявив, що Сенат США може схвалити відповідну ініціативу вже цього тижня.

Доповнення

Як зазначає видання, російські золоті резерви можуть бути використані урядовими чиновниками та олігархами для відмивання грошей або валюти на нерегульованих ринках.

Кремль почав накопичувати золото у 2014 році, коли США запровадили санкції за анексію Криму.

Тепер, коли курс рубля падає, банк росії, як вказано, знову починає купувати золото, перед тим зупинившись, коли ціни на початку пандемії піднялися.

Нинішні санкції проти Росії вже охоплюють будь-які операції, пов’язані з російськими центральним банком, мінфіном та фондом національного багатства, у тому числі із золотом.

Золото "це четверта частина їхніх резервів, і ми не хочемо, щоб вони могли монетизувати золото і підривати дію санкцій", - прокоментував сенатор Кінг.

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