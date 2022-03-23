США планируют заблокировать 132 млрд долл. золотого резерва россии - Axios

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 13675 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 39570 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 59906 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 173565 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 101441 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 129125 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 158592 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164433 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 368782 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139671 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 92058 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 81623 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 35579 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 78983 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 59657 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 13428 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 39572 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 173567 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 368782 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 366472 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 24913 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 36351 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 103449 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 135440 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 154577 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

США планируют заблокировать 132 млрд долл. золотого резерва россии - Axios

Киев • УНН

 • 140469 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудит законопроект о введении санкций против лиц, которые участвуют в операциях с золотом из запасов центробанка россии на 132 млрд долларов, сообщил портал Axios, пишет УНН.

США планируют заблокировать 132 млрд долл. золотого резерва россии - Axios

Цитата

"Двухпартийная группа сенаторов сотрудничает с министерством финансов, чтобы попытаться заблокировать золотые резервы рф на сумму примерно в 132 миллиарда долларов после ее вторжения в Украину", - пишет издание.

Детали

Министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с сенаторами Ангусом Кингом, Джоном Корнином, Биллом Хагерти и Мэгги Хассан, чтобы обсудить соответствующие законодательные инициативы, сообщили Axios знакомые с планами люди.

Представители Конгресса, как указано, сотрудничали с Минфином США в выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в соответствующий законопроект. "Министр Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь в отношении законопроектов о санкциях", - отметил на этот счет пресс-секретарь Минфина США.

"Законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского центрального банка. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в россии", - отмечает издание.

Кинг заявил, что Сенат США может одобрить соответствующую инициативу уже на этой неделе.

Дополнение

Как отмечает издание, золотые резервы россии могут использоваться ее государственными чиновниками и олигархами для отмывания денег или обмена иностранной валюты на нерегулируемых рынках.

Кремль начал накапливать золото в 2014 году, когда США ввели санкции за аннексию Крыма.

Теперь, когда курс рубля падает, банк россии, как указано, снова начинает покупать золото, перед тем остановившись, когда цены в начале пандемии поднялись.

Нынешние санкции против россии уже распространяются на любые операции с участием российских центрального банка, минфина и фонда национального богатства, в том числе с золотом.

Золото "составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", - прокомментировал сенатор Кинг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55