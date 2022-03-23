США планируют заблокировать 132 млрд долл. золотого резерва россии - Axios
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудит законопроект о введении санкций против лиц, которые участвуют в операциях с золотом из запасов центробанка россии на 132 млрд долларов, сообщил портал Axios, пишет УНН.
Цитата
"Двухпартийная группа сенаторов сотрудничает с министерством финансов, чтобы попытаться заблокировать золотые резервы рф на сумму примерно в 132 миллиарда долларов после ее вторжения в Украину", - пишет издание.
Детали
Министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с сенаторами Ангусом Кингом, Джоном Корнином, Биллом Хагерти и Мэгги Хассан, чтобы обсудить соответствующие законодательные инициативы, сообщили Axios знакомые с планами люди.
Представители Конгресса, как указано, сотрудничали с Минфином США в выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в соответствующий законопроект. "Министр Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь в отношении законопроектов о санкциях", - отметил на этот счет пресс-секретарь Минфина США.
"Законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского центрального банка. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в россии", - отмечает издание.
Кинг заявил, что Сенат США может одобрить соответствующую инициативу уже на этой неделе.
Дополнение
Как отмечает издание, золотые резервы россии могут использоваться ее государственными чиновниками и олигархами для отмывания денег или обмена иностранной валюты на нерегулируемых рынках.
Кремль начал накапливать золото в 2014 году, когда США ввели санкции за аннексию Крыма.
Теперь, когда курс рубля падает, банк россии, как указано, снова начинает покупать золото, перед тем остановившись, когда цены в начале пандемии поднялись.
Нынешние санкции против россии уже распространяются на любые операции с участием российских центрального банка, минфина и фонда национального богатства, в том числе с золотом.
Золото "составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", - прокомментировал сенатор Кинг.