США планируют заблокировать 132 млрд долл. золотого резерва россии - Axios

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"Двухпартийная группа сенаторов сотрудничает с министерством финансов, чтобы попытаться заблокировать золотые резервы рф на сумму примерно в 132 миллиарда долларов после ее вторжения в Украину", - пишет издание.

Детали

Министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с сенаторами Ангусом Кингом, Джоном Корнином, Биллом Хагерти и Мэгги Хассан, чтобы обсудить соответствующие законодательные инициативы, сообщили Axios знакомые с планами люди.

Представители Конгресса, как указано, сотрудничали с Минфином США в выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в соответствующий законопроект. "Министр Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь в отношении законопроектов о санкциях", - отметил на этот счет пресс-секретарь Минфина США.

"Законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского центрального банка. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в россии", - отмечает издание.

Кинг заявил, что Сенат США может одобрить соответствующую инициативу уже на этой неделе.

Дополнение

Как отмечает издание, золотые резервы россии могут использоваться ее государственными чиновниками и олигархами для отмывания денег или обмена иностранной валюты на нерегулируемых рынках.

Кремль начал накапливать золото в 2014 году, когда США ввели санкции за аннексию Крыма.

Теперь, когда курс рубля падает, банк россии, как указано, снова начинает покупать золото, перед тем остановившись, когда цены в начале пандемии поднялись.

Нынешние санкции против россии уже распространяются на любые операции с участием российских центрального банка, минфина и фонда национального богатства, в том числе с золотом.

Золото "составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", - прокомментировал сенатор Кинг.