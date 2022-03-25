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ЄС продовжить накладати санкції на росію, закриваючи лазівки для їх обходу - Мішель

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Європейський Союз та партнери продовжуватимуть застосовувати санкції проти росії за її агресію проти України, а також зміцнювати зусилля щодо закриття лазівок, які використовуються для обходу санкцій. Про це написав президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter напередодні другого дня засідання Євроради, пише УНН.

ЄС продовжить накладати санкції на росію, закриваючи лазівки для їх обходу - Мішель

Цитата

"Ми продовжуватимемо застосовувати санкції. І ми зміцнюватимемо наші зусилля щодо закриття лазівок, які використовуються для обходу санкцій. Це означає дипломатичну взаємодію з третіми країнами, яка прямо чи опосередковано пропонує лазівки", - написав Мішель.

Деталі

Він нагадав, що напередодні відбулася зустріч щодо ситуації в Україні, на якій Єврорада підтвердила "непохитну європейську єдність" разом із союзниками та партнерами.

"Я запропонував створити фонд підтримки України. Європейська рада зробила крок уперед у цьому напрямку", - додав він.

Доповнення

За підсумками вчорашнього засідання Європейська рада дійшла десяти висновків щодо російської військової агресії проти України. Зокрема:

  • Агресивна війна росії проти України грубо порушує міжнародне право і призводить до масових людських жертв та поранень серед цивільного населення. Відповідальні особи та їх спільники будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права.
  • Європейська рада закликає росію гарантувати безпечний прохід цивільних осіб, які перебувають у всіх інших зонах воєнних дій, у пункт призначення на свій вибір, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ та створити гуманітарні коридори.
  • Європейська рада вимагає, щоб росія негайно припинила свою військову агресію на території України, негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах міжнародно визнаних кордонів.
  • Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнаючи європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено у Угоді про асоціацію. Європейська рада закликає усі країни приєднатися до санкцій ЄС. Будь-які спроби обійти санкції чи допомогти росії іншими засобами мають припинитися.
  • Європейська рада віддає належне всім громадянам, організаціям та урядам у всій Європі, які допомагають біженцям з України.
  • Європейська рада визнає всі зусилля, вже вжиті для прийому біженців, які рятуються від війни в Україні, і закликає всі держави-члени активізувати свої зусилля та пропонує Єврокомісії здійснити будь-які необхідні ініціативи для сприяння таким зусиллям.
  • Європейський Союз відданий забезпеченню безперервних та безперебійних потоків електроенергії та газу в Україну. Безпека українських ядерних об'єктів має бути забезпечена, у тому числі за підтримки Міжнародної агенції з атомної енергії.
  • Європейський Союз відданий наданню підтримки українському уряду в задоволенні його нагальних потреб і, як тільки російський тиск припиниться, відновленню демократичної України. З цією метою Європейська рада погоджується створити Цільовий фонд солідарності України та запрошує міжнародних партнерів взяти участь та закликає до невідкладного початку підготовки.
  • Європейська рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для залучення фінансування у межах Цільового фонду солідарності України.
  • Європейська рада підтверджує свою відданість підтримці Республіки Молдова та її народу.

Доповнення

Напередодні США ввели нові санкції проти 328 депутатів держдуми Росії, 48 російських підприємств, пов'язаних з оборонним сектором Росії, президента "Сбербанку" Германа Грефа, а також обмежили операції із золотом при взаємодії з центральним банком Росії. У ЄС також працюють над черговим пакетом санкцій.

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