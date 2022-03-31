россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза

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"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны", - сказано в заявлении МИДа.

Детали

Сообщается, что ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, "в т.ч. ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику".

"В ответный российский "черный список" внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ", - заявили в ведомстве.

По данным МИД, соответствующая вербальная нота, информирующая о данном шаге, была передана в Представительство ЕС в Москве.

Напомним

Европейский Союз и партнеры будут продолжать применять санкции против россии за ее агрессию против Украины. На сегодня против рф за агрессию против Украины действует уже четыре пакета санкций, пятый – на подходе.