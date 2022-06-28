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13:44 • 28008 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43202 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45163 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22816 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56719 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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россия запретила въезд жене и дочери Байдена

россия запретила въезд жене и дочери Байдена

Киев • УНН

 • 103174 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. МИД рф сообщил о запрете въезда в россию жене и дочери президента США Джилл и Эшли Байден, пишет УНН.

Дополнение

В расширенный на 25 человек список также вошли сенаторы, чиновники и сотрудники ведущих американских университетов, в частности профессор Стэндфордского университета, философ Фрэнсис Фукуяма. В марте была опубликована его статья Preparing for Defeat, где автор предполагал полное поражение россии в войне, отмечает российская служба BBC.

В "стоп-лист" попали и участники так называемой группы "Макфол-Ермак", занимающейся разработкой рекомендаций по антироссийским рестрикциям", говорится в заявлении МИД рф.

Ранее

россия запретила въезд самому Байдену, его вице-президенту Камале Харрис, Цукербергу, высшему руководству Евросоюза, премьер-министру Канады Трюдо и др.

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