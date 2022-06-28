россия запретила въезд жене и дочери Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. МИД рф сообщил о запрете въезда в россию жене и дочери президента США Джилл и Эшли Байден, пишет УНН.
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В расширенный на 25 человек список также вошли сенаторы, чиновники и сотрудники ведущих американских университетов, в частности профессор Стэндфордского университета, философ Фрэнсис Фукуяма. В марте была опубликована его статья Preparing for Defeat, где автор предполагал полное поражение россии в войне, отмечает российская служба BBC.
В "стоп-лист" попали и участники так называемой группы "Макфол-Ермак", занимающейся разработкой рекомендаций по антироссийским рестрикциям", говорится в заявлении МИД рф.
Ранее
россия запретила въезд самому Байдену, его вице-президенту Камале Харрис, Цукербергу, высшему руководству Евросоюза, премьер-министру Канады Трюдо и др.