Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем'єр-міністру Канади і двом міністрам з його уряду заборонили в'їзд до Росії. Про це повідомило міністерство закордонних справ країни-окупанта у вівторок, пише УНН.
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"З 15 березня ц.р. в "чорний список" осіб, нев'їзних в Російську Федерацію, включаються Прем'єр-міністр Джастін Трюдо , міністри закордонних справ і національної оборони Мелані Джолі і Аніта Ананд", - повідомило міністерство в соцмережі Twitter, заблокованої в Росії.
Додамо
Раніше прем'єр-міністр Джастін Трюдо, згідно з інформацією з відкритих джерел, ніколи не їздив до Росії і не виявляв такого бажання.
Раніше
Як писав УНН, у Росії вирішили відповісти на "безпрецедентні" санкції США. У російський "стоп-лист" потрапив президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і ще ряд інших керівників відомств і відомих американських діячів.