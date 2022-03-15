В россии ввели санкции против Байдена, Блинкена и даже Хиллари Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В россии решили ответить на "беспрецедентные" санкции США. В российский "стоп-лист" попал президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и еще ряд других руководителей ведомств и известных американских деятелей. Об этом говорится в сообщении МИД рф, передает УНН.
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"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в сообщении.
Детали
В то же время в МИД рф отметили, что не отказываются от "поддержки официальных связей, если они соответствуют национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня".
Полный список граждан США, которые вносятся в стоп-лист":
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley);
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) - помощник Президента США по национальной безопасности;
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) - пресс-секретарь Белого дома;
8. Далип Сингх (Daleep Singh) - заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) - директор Агентства по международному развитию;
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - сын Президента США;
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - бывший кандидат в президенты США;
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - первый заместитель министра финансов;
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) - президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
Добавим
В МИД рф также анонсировали "новые объявления о расширении санкционного списка за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных лиц, русофобски настроенных или способствующих разжиганию ненависти к России и введения ограничительных мер".
Напомним
США и ЕС ввели против рф ряд санкций из-за ее вторжения в Украину.