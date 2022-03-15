У росії ввели санкції проти Байдена, Блінкена та навіть Хіларі Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У росії вирішили відповісти на "безпрецедентні" санкції США. До російського "стоп-листа" потрапив президент Джо Байден, Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та ще низка керівників відомств та відомих американських діячів. Про це йдеться у повідомленні МЗС рф, передає УНН.
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"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій, що забороняють, крім іншого, в'їзд до США для вищих посадових осіб Російської Федерації, з 15 березня до російського "стоп-листа" включаються на основі взаємності президент Джо Байден, Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, а також низка керівників відомств та відомих американських діячів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У той же час у МЗС рф зазначили, що не відмовляються "від підтримки офіційних зв'язків, якщо вони відповідають національним інтересам, і в разі потреби вирішуватимемо проблеми, що випливають із статусу осіб, які фігурують у "чорному списку", для організації контактів високого рівня".
Повний список громадян США, що вносяться в "стоп-лист":
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);
2. Ентоні Блінкен (Anthony John Blinken);
3. Ллойд Остін (Lloyd James Austin III);
4. Марк Міллі (Mark Alexander Milley);
5. Джейкоб Салліван (Jacob Jeremiah Sullivan) – помічник Президента США з національної безпеки;
6. Вільям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;
7. Дженніфер Псакі (Jennifer Rene Psaki) – прес-секретар Білого дому;
8. Даліп Сінгх (Daleep Singh) – заступник помічника Президента США з національної безпеки;
9. Саманта Пауер (Samantha Jane Power) – директор Агентства з міжнародного розвитку;
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – син Президента США;
11. Хілларі Клінтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – колишній кандидат у президенти США;
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – перший заступник міністра фінансів;
13. Рета Джо Льюїс (Reta Jo Lewis) – президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку.
Додамо
У МЗС рф також анонсували "нові оголошення про розширення санкційного переліку за рахунок включення вищих американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів та медійних осіб, русофобськи налаштованих або сприяючих розпалюванню ненависті до Росії та введення обмежувальних заходів".
Нагадаємо
США та ЄС запровадили проти рф низку санкцій через її вторгнення до України.