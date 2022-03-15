Россия запретила въезд премьер-министру Канады Трюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министру Канады и двум министрам из его правительства запретили вьезд в россию. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны-оккупанта во вторник, пишет УНН.
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"С 15 марта с.г. в "черный список" лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются Премьер-министр Джастин Трюдо , министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд", - сообщило министерство в соцсети Twitter, заблокированной в России.
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Ранее премьер-министр Джастин Трюдо, согласно информации из открытых источников, никогда не ездил в Россию и не изьявлял такого желание.
Ранее
Как писал УНН, в россии решили ответить на "беспрецедентные" санкции США. В российский "стоп-лист" попал президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и еще ряд других руководителей ведомств и известных американских деятелей.