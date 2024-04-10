путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать украинцев. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

Сегодня российские террористы снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по нашим общинам. В частности, Харьковская область. Есть пострадавшие, по состоянию на это время известно о трех погибших, из них один ребенок. - сказал Зеленский.

Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

Этот российский террор - ежедневно и каждую ночь в нашем приграничье и в прифронтовых районах. путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас. Конечно, мы увеличиваем наши возможности - нашу дальнобойность, наши возможности уничтожать оккупанта. Но нуждаемся по крайней мере в не меньшей внутренней силе, внутреннем понимании, что войну на своих условиях заканчивают только сильные. Слабые - только на чужих. Украина должна быть сильной. Все для этого сделаем. - заявил Зеленский.

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