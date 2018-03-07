Путин рассказал как это - быть главным злодеем в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить на Западе. Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Миропорядок 2018" журналиста Владимира Соловьева, передает УНН.
На вопрос журналиста, каково это — быть главным мировым злодеем.
"Спросите у злодеев. Это мнение западных источников, и то не всех", — отреагировал Путин.
При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевают ли его эмоционально такие высказывания.
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"Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует", — сказал президент.
Путин сказал, что такие разговоры не отвлекают его от "первостепенными задач для своей страны".