Путін розповів як це - бути головним лиходієм в світі

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його не зачіпає ярлик головного світового лиходія, який на нього намагаються повісити на Заході. Про це він заявив в інтерв'ю для документального фільму "Світ і порядок 2018 року" журналіста Володимира Соловйова, передає УНН.