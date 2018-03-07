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Путін розповів як це - бути головним лиходієм в світі

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його не зачіпає ярлик головного світового лиходія, який на нього намагаються повісити на Заході. Про це він заявив в інтерв'ю для документального фільму "Світ і порядок 2018 року" журналіста Володимира Соловйова, передає УНН.

На питання журналіста, як це - бути головним світовим лиходієм.

"Запитайте у лиходіїв. Це думка західних джерел, і то не всіх", - відреагував Путін.

При цьому він негативно відповів на питання, зачіпають його емоційно такі висловлювання.

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"Ні, я до цього давно звик. Є дуже хороші орієнтири, дуже хороші маяки. Цей маяк - інтереси Російської Федерації та її народу. Якщо я відчуваю, що я нікуди не звернув, йду правильно, все інше мене взагалі не цікавить", - сказав президент.

Путін сказав, що такі розмови не відволікають його від "першочергових завдань для своєї країни".

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