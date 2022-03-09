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Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Росси Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Президента РФ.

Цитата

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем", - говориться в сообщении.

Детали

На сайте Кремля сообщили, что в контексте развития ситуации вокруг "специальной военной операции по защите Донбасса" обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

"Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей", - утверждают в Кремле.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что в результате третьего раунда переговоров, есть небольшие позитивные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.

Ранее во время телефонного разговора Шольц призвал Путина немедленно вывести войска из Украины.

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