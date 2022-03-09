Путін провів телефонну розмову із Шольцем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони обговорили підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Президента РФ.
Цитата
"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем", - йдеться в повідомленні.
Деталі
На сайті Кремля повідомили, що в контексті розвитку ситуації навколо "спеціальної військової операції із захисту Донбасу" обговорені варіанти політико-дипломатичних зусиль, зокрема підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади.
"Крім того, приділено особливу увагу гуманітарним аспектам обстановки в Україні і в республіках Донбасу. Президент Росії інформував про заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів з районів бойових зіткнень і спробах бойовиків націоналістичних формувань перешкодити безпечній евакуації людей", - стверджують у Кремлі.
Домовлено про продовження контактів на різних рівнях.
Доповнення
Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що в результаті третього раунду переговорів, є невеликі позитивні зрушення щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів. Щодо базового політичного блоку врегулювання разом з припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені.
Раніше під час телефонної розмови Шольц закликав Путіна негайно вивести війська з України.