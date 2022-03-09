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Путін провів телефонну розмову із Шольцем

Путін провів телефонну розмову із Шольцем

Київ • УНН

 • 239079 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони обговорили підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Президента РФ.

Цитата

"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На сайті Кремля повідомили, що в контексті розвитку ситуації навколо "спеціальної військової операції із захисту Донбасу" обговорені варіанти політико-дипломатичних зусиль, зокрема підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади.

"Крім того, приділено особливу увагу гуманітарним аспектам обстановки в Україні і в республіках Донбасу. Президент Росії інформував про заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів з районів бойових зіткнень і спробах бойовиків націоналістичних формувань перешкодити безпечній евакуації людей", - стверджують у Кремлі.

Домовлено про продовження контактів на різних рівнях.

Доповнення

Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що в результаті третього раунду переговорів, є невеликі позитивні зрушення щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів. Щодо базового політичного блоку врегулювання разом з припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені.

Раніше під час телефонної розмови Шольц закликав Путіна негайно вивести війська з України.

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