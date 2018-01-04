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Путин продлил на полгода ограничения транзита украинских товаров в Казахстан

Киев • УНН

 • 11157 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 ограничений на перевозку определенных товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через Россию. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РФ, передает УНН.

Путин продлил на полгода ограничения транзита украинских товаров в Казахстан

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 года" словами "в 30 июня 2018", - говорится в документе.

Указ вступил в силу 30 декабря 2017, говорится в документе.

Как сообщал УНН, в феврале Украина подала иск в ВТО против России по ограничению транзита.

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