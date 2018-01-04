Путін продовжив на півроку обмеження транзиту українських товарів до Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін підписав указ про продовження до 30 червня 2018 року обмеження на перевезення певних товарів з України до Казахстану та Киргизію через Росію. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на порталі правової інформації РФ, передає УНН.
"Внести до Указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 р № 1 "Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан або Киргизької Республіки через територію Російської Федерації "(Збори законодавства Російської Федерації, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) зміну, замінивши в пункті 4 слова "до 31 грудня 2017 року" словами "до 30 червня 2018 року", - сказано в документі.
Указ вступив у силу 30 грудня 2017 року, зазначено в документі.
Як повідомляв УНН, у лютому Україна подала позов в СОТ проти Росії щодо обмеження транзиту.