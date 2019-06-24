Путин продлил до конца 2020 года действие контрсанкций против стран ЕС

Так, сообщается, что правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

В марте 2014 года Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию ввели санкции в отношении России из-за агрессии в Украине и аннексии Крыма. Ограничительные меры предусматривали, в том числе, запрет на въезд российских физических и юридических лиц и заморозку их счетов. Помимо этого, были введены секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

Как сообщал УНН, 21 июня Европейский союз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России из-за агрессии в Украине — они будут действовать до 31 января 2020 года.