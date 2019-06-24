Путін продовжив до кінця 2020 року дію контрсанкцій проти країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2020 року окремих спеціальних економічних заходів проти країн, які встановили санкції щодо РФ. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на вказаний документ, передає УНН.
Так, повідомляється, що уряду РФ доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації цього указу і при необхідності внести пропозиції про зміну терміну дії зазначених контрсанкцій.
У березні 2014 року Європейський союз і ряд країн, включаючи США, Канаду, Австралію, Японію, Швейцарію, Нову Зеландію, Ісландію ввели санкції стосовно Росії через агресію в Україні та анексії Криму. Обмежувальні заходи передбачали, в тому числі, заборону на в'їзд російських фізичних і юридичних осіб і заморожування їхніх рахунків. Крім цього, були введені секторальні санкції: активи компаній, які підпали під них, не заморожувалися, однак накладалися обмеження на середньо- і довгострокове кредитування.
У відповідь 6 серпня 2014 року Путін підписав указ "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації". На підставі документа уряд Росії ввів заборону на імпорт з США, Євросоюзу, Норвегії, Австралії і Канади низки продовольчих товарів.
Як повідомляв УНН, 21 червня Європейський союз продовжив на півроку секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні - вони будуть діяти до 31 січня 2020 року.