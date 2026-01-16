российский диктатор владимир путин призвал привлекать раненых на войне с Украиной военных к разработке беспилотников, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем. Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, успешно громивших – и продолжающих это делать – вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса - сказал путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году.