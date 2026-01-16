$43.180.08
50.320.20
18:27 • 4350 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 7634 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 12141 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 14949 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 32361 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 29901 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26928 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25390 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24367 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34403 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Путин призвал привлекать раненых на войне с Украиной военных к разработке беспилотников

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Диктатор Путин призвал правительство и фонд "Защитники Отечества" привлекать раненых военных к разработке, производству и эксплуатации автономных систем. Он подчеркнул, что опыт этих военных должен быть востребован в технологическом прогрессе.

Путин призвал привлекать раненых на войне с Украиной военных к разработке беспилотников

российский диктатор владимир путин призвал привлекать раненых на войне с Украиной военных к разработке беспилотников, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем. Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, успешно громивших – и продолжающих это делать – вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса

- сказал путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году.

Павел Башинский

Новости Мира
Владимир Путин
Украина