Путин призвал привлекать раненых на войне с Украиной военных к разработке беспилотников
Киев • УНН
Диктатор Путин призвал правительство и фонд "Защитники Отечества" привлекать раненых военных к разработке, производству и эксплуатации автономных систем. Он подчеркнул, что опыт этих военных должен быть востребован в технологическом прогрессе.
российский диктатор владимир путин призвал привлекать раненых на войне с Украиной военных к разработке беспилотников, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем. Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, успешно громивших – и продолжающих это делать – вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса
Напомним
российский диктатор владимир путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году.