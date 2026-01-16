російський диктатор володимир путін закликав залучати поранених на війні з Україною військових до розробки безпілотників, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Я прошу уряд разом з фондом "Захисники Вітчизни" створити додаткові можливості для залучення ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, до розробки, виробництва, експлуатації автономних систем. Досвід, знання, навички наших хлопців, наших героїв, у тому числі пілотів бойових дронів, які успішно громили – і продовжують це робити – ворожу техніку, повинні бути затребувані і в мирному житті, вже на передовій технологічного прогресу - сказав путін.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори в 2026 році.