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путин признал проблемы с точностью гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

российский диктатор владимир путин признал, что гиперзвуковая ракета "Циркон" имеет проблемы с точностью. Он заявил, что над ней еще нужно работать, хотя последние применения показали "улучшения".

путин признал проблемы с точностью гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Российский диктатор Владимир Путин признал, что гиперзвуковая ракета «Циркон» имеет проблемы с точностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам Путина, в сфере новейшего вооружения Россия постоянно «появляются новые средства поражения и защиты». При этом «Циркон» все еще не достиг идеальных показателей.

Появляются новые средства поражения, защиты. Один «Циркон» чего стоит! Там еще нужно работать с ним, следить за точностью. Последние применения показали, что он становится точнее. Немногие страны мира имеют такое оружие, а мы не только имеем его, но и совершенствуем, и будем продолжать это делать

- сказал Путин.

В то же время он похвастался российскими подводными лодками с межконтинентальными баллистическими ракетами. По его убеждению, они являются инструментами «сдерживания любого противника» и «нанесения ему неприемлемого ущерба в случае агрессии».

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что рано или поздно Украина «потеряет свои западные земли, которые были подарком Советского Союза» и считает, что эти территории отойдут Польше, Румынии и Венгрии.

В МИД Украины отреагировали на призыв Токаева к путину "остановить войну"26.07.26, 11:10 • 12701 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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