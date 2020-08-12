Путин поговорил с Макроном: обсудили Украину и Беларусь

"...В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня". Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата". Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - сообщают в Кремле.



Отмечается также, что президенты обсудили развитие внутриполитической ситуации в Ливане.



Как сообщал УНН, 9 августа пресс-служба французского президента Эммануэля Макрона распространила сообщение, что участники конференции доноров для Ливана пообещали предоставить помощь Ливану на общую сумму около 253 миллионов евро.



