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Путін поговорив із Макроном: обговорили Україну та Білорусь

Путін поговорив із Макроном: обговорили Україну та Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У середу відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіним. Співрозмовники, зокрема, обговорили домовленості про припинення вогню на сході України, а також ситуацію в Білорусі, передає УНН із посиланням на сайт Кремля.

"...Зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня мінської Контактною групою "Заходам щодо посилення режиму припинення вогню". Президент Росії знову наголосив на важливості неухильного виконання Україною своїх зобов'язань по політичних аспектах Мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу. Домовлено продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату". Порушена і поточна ситуація в Білорусі", - повідомляють у Кремлі.

Зазначається також, що президенти обговорили розвиток внутрішньополітичної ситуації в Лівані.

Як повідомляв УНН, 9 серпня пресслужба французького президента Еммануеля Макрона розповсюдила повідомлення, що учасники конференції донорів для Лівану пообіцяли надати допомогу Лівану на загальну суму близько 253 мільйонів євро.

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