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Путин после встречи в "нормандском формате" заявил о "потепление" отношений с Украиной

Путин после встречи в "нормандском формате" заявил о "потепление" отношений с Украиной

Киев  •  УНН

 • 12184 просмотра

ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. После встречи лидеров "нормандской четверки" президент России Владимир Путин заявил о "потепление" отношений с Украиной. Об этом он заявил во время финальной пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате", передает корреспондент УНН.

"Что касается вопроса о том, является ли потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже прошел обмен удержанными лицами - это произошло. Мы добились развода сил в трех точках. Это произошло, мы встретились сейчас в" нормандском формате "и обсудили очень важно, широкий круг вопросов, по многим из них достигли прогресса. это произошло. Поэтому все это вместе дает основание считать, что процесс развивается в правильном направлении", - заявил президент РФ.

Напомним, следующий саммит в нормандской формате состоится за четыре месяца. Об этом во время брифинга "нормандской четверки" рассказал президент Французской Республики Эммануэль Макрон.

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