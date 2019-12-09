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Путін після зустрічі в "нормандському форматі" заявив про "потепління" відносин з Україною

Путін після зустрічі в "нормандському форматі" заявив про "потепління" відносин з Україною

Київ • УНН

 • 12186 перегляди

ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Після зустрічі лідерів "нормандської четвірки" президент Росії Володимир Путін заявив про "потепління" відносин з Україною. Про це він заявив під час фінальної пресконференції за підсумками зустрічі в "нормандському форматі", передає кореспондент УНН.

"Що стосується питання про те, чи є потепління? Я думаю, що так. Дивіться, вже пройшов обмін утриманими особами - це відбулося. Ми домоглися розлучення сил в трьох точках. Це відбулося, ми зустрілися зараз в "нормандському форматі" і обговорили дуже важливе, широке коло питань, по багатьох з них досягли прогресу. Це відбулося. Тому все це разом дає підставу вважати, що процес розвивається в правильному напрямку", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, наступний саміт в Нормандському форматі відбудеться за чотири місяці. Про це під час брифінгу "нормандської четвірки" розповів президент Французької Республіки Еммануель Макрон.

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