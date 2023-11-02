путин подписал закон об отказе от договора о запрещении ядерных испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. российский диктатор владимир путин подписал закон, который отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Цитата
«путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - говорится в сообщении.
Напомним
18 октября госдума россии одобрила отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ведомство призвало мир отреагировать на эту провокацию москвы, которая в очередной раз пытается подорвать глобальную архитектуру ядерного разоружения и нераспространения.
25 октября совет федерации рф все же одобрил закон об отзыве ратификации Договора.
Контекст
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. россия ратифицировала документ, но США и Китай не сделали этого. Последнее испытание ядерного оружия США провели в 1992 году. Но с тех пор в мире было проведено еще 10 испытаний. Большинство проводилось Северной Кореей, также по два раза, в 1998 году, испытания провели Индия и Пакистан.