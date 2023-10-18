У рф держдума погодила відмову від договору про заборону ядерних випробувань

Деталі

Законопроєкт про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений сьогодні в російській держдумі, одразу в другому і третьому читаннях. Перше читання він пройшов 17 жовтня.

Ним скасовується стаття 1 російського закону "Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", яка містить положення про ратифікацію договору, підписаного від імені рф 27 років тому.

Довідково

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений у 1996 році Генасамблеєю ООН. росія ратифікувала документ, але США та Китай не зробили цього. Останнє випробування ядерної зброї США провели у 1992 року. Але з того часу у світі було проведено ще 10 випробувань. Більшість проводилася Північною Кореєю, також по два рази, у 1998 році, випробування провели Індія та Пакистан.

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